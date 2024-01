Un Pera Toons fogliante Ora la vignetta fatela voi Ecco le istruzioni

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Alessandro Perugini, conosciuto come, youtuber che con i suoi libri di battute nel 2023 ha venduto circa 900 mila copie, ha disegnato per noi lache abbiamo pubblicato sul Foglio di sabato 13 e domenica 14 gennaio e che adesso trovate in questa pagina. Nell'immagine successiva di questa gallery abbiamo cancellato il suo testo e abbiamo lasciato tre spazi vuoti. Date laai vostri figli, ai vostri nipoti, a chi volete, inventate la vostra battuta e le migliori saranno pubblicate sabato prossimo sul Foglio. Mandate tutto con una foto qui: [email protected]

