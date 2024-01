Un conflitto tra Russia e Nato nell' estate 2025 | le indiscrezioni di Bild su un documento tedesco ' classificato' Il Cremlino | Bufale

Sparatorie in diretta televisiva, guardie carcerarie e agenti di polizia presi in ostaggio, scuole e negozi chiusi: L’Ecuador è precipita to in un ... (internazionale)

...numero di Wired in edicola parla dei padroni del mondo Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio OrienteIsraele e Hamas La guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul......numero di Wired in edicola parla dei padroni del mondo Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio OrienteIsraele e Hamas La guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul...(ANSA) - BERLINO, 15 GEN - Un "documento segreto" del Ministero della Difesa tedesco che delinea nel dettaglio un possibile "percorso verso il conflitto" tra la Russia e la Nato viene rivelato sul ...Il Pontefice si è soffermato sui conflitti tra arabi e israeliani, esprimendo preoccupazione per due popoli. Un punto focale dell’intervista è stato il concetto di perdono. Papa Francesco ha ...