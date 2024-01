“Un agguato” Sparatoria a Roma | un morto e un ferito | i colpi di pistola esplosi all’aperto | in mezzo alla gente

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Colpo di arma da fuocoall’improvviso, intorno alle 19.30 di sera, con gli abitanti terrorizzati che hanno subito dato l’rme. È successo nel quartiele di Corviale, nella periferia di, per la precisione tra largo Edoardo Tabacchi e via Ettore Ferrari: il bilancio dellaè di une un. Non sono ancora noti i motivi del gesto, ma stando alle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un vero e proprioLa dieta che allunga la vita di 30 anni: la scoperta del biologo, cosa mangiare (e cosa evitare) Stando alle prime testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, infatti, alcune persone a bordo di un’auto si sarebbero avvicinate alle vittime, entrambi italiani. Dvettura sarebbero stati ...