Ultime Notizie Serie A | Empoli | arriva Nicola Le parole di Lotito

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 L’ha il suo nuovo tecnico: UFFICIALE l’ingaggio diDavideè ufficialmente il nuovo allenatore dell’. Ecco il comunicato del club toscano in merito all’ingaggio del tecnico. Lazio,: «La nuova Supercoppa è avvincente. Sul mercato…» Claudio, presidente della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo una sponsorizzazione chiusa con la Regione Lazio. Mourinho verso l’esonero? La clamorosa ipotesi della Roma Mourinho verso l’esonero. Ecco le ipotesi Centrocampo Napoli, la coperta è corta: Zielinski è un caso, ma gioca Centrocampo Napoli, in ...