Ultime Notizie Roma del 15-01-2024 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione conflitto in Medio Oriente in apertura di giornale ha pubblicato il video di treni italiani ostaggi Agata due uomini una donna alla ragazza era stata rapita ed era stata ripresa mentre veniva trasportata su una moto in questo filmato prima di Simone Inzaghi sono ancora in vita hai capiti presente ne chiedono al governo israeliano di essere riportati a casa della loro sorte ci sarà oggi secondo quanto ha fatto sapere dalla stessa Massimo mentre monta la pressione delle famiglie rapiti sul premier Netanyahu Intanto il presidente Unitalsi è Joe biden ha confermato il suo impegno per liberare gli ostaggi americani in mano da Mastri afferma ancora una volta la mia promessa non smetteremo mai di lavorare per riportare a casa i nostri concittadini ha detto biden e decine di persone frah ...