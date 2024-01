Ultime Notizie Roma del 15-01-2024 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio aun uomo di 24 anni è stato fermato per l’omicidio del quattordicenne Alessandro Ivan ha ucciso in un parcheggio della metropolitana le forze dell’ordine guidate dalla Procura di Velletri hanno bloccato il suo aspetto originario dell’est Europa che secondo gli inquirenti gravemente indiziato dell’uccisione del ragazzino investigatori ritengono che il 24enne si trovasse nell’auto da cui sono stati esplosi colpi assieme ad altri tre uomini uno di questi identificata aveva partecipato alla lite nel bar trovata senza vita la titolare della pizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano Giovanna Pedretti protagonista di un caso mediatico dopo aver pubblicato la risposta dato una recensione mo è contro i disabili aperto su Google una vicenda che aveva ...