Ultime Notizie Roma del 15-01-2024 ore 10 | 10

(Di lunedì 15 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio senza vita la titolare della pizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano Giovanna Pedretti protagonista di un caso mediatico dopo aver pubblicato la risposta data una recensione o b contro i disabili a parte su Google una tenda che aveva suscitato diverse polemiche sui social dove alcuni utenti avevano sollevato dubbi sull’autenticità della recensione il corpo della 59enne è stato trovato nelle acque del Lambro Sant’Angelo Lodigiano Lodi secondo gli inquirenti si tratterebbe di un gesto estremo un ventenne stato ucciso nel corso di una rissa scoppiata in seguito a una serata nella discoteca medusa di Balestrate Palermo la vittima e Francesco Backy vent’anni figlio di Benedetto Nini Bacchi il re delle scommesse on-line è finito nell’inchiesta Antimafia Game Over dopo la ...

Hamas ha pubblica to ieri sera un video di 3 ostaggi israeliani, tra cui la 26enne Noa portata via in moto dalla festa a Re’im. Monta intanto la ... (ilsole24ore)

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - "Nessun abitante è in ...Se leindiscrezioni parlavano dei tasti fisici presenti su iPhone 16 , alcuni nuovi rumor emersi in rete e pubblicati dall'affidabile analista Jeff Pu si soffermano su un'altra parte della scheda ...Le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Aggiornamenti e news in tempo reale su cultura, politica, cronaca, economia, sport, calcio, musica.Trino (VERCELLI) — Alzi la mano chi l’avrebbe mai detto. Nel Paese dei “no”, c’è un sindaco che decide di dire “sì”. Anche se si è già attirato le ire di gran parte dei suoi concittadini e dei collegh ...