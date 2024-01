Uk | trans in competizioni femminili | “Una follia | allontana le ragazze dallo sport”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen – Lagender colpisce anche il mondo dello. Le testimonianze sulla preoccupazione per l’ammissione didi genere femminile aumentano sempre di più. Il fenomeno è cresciuto in maniera esponenziale nel Regno Unito dove, come spiega il Daily Mail, sempre più donne decidono di abbandonare la propria carrieraiva dopo essere state a contatto con atleti biologicamente uomini che hanno cambiato sesso. Infatti, anche l’ex nuotatrice e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Mosca 1980 Sharron Davies ha espresso il suo disappunto: “Queste politiche discriminatorie stannondo lee le donne. Questo rapporto dimostra che si tratta già di un grosso problema e che, se non si ...