Ue | Gentiloni | dopo Pnrr servirà strategia industriale comune

...dell'Ue' da usare soprattuttola scadenza del piano di ripresa post - pandemico europeo 'NextGenerationEU', nel 2026. Lo ha sottolineato il commissario europeo all'Economia, Paolo, ...... ha detto il commissario Ue per l'Economia, Paoloprima dell'avvio della riunione. Un ... è lo scenario maggiormente preferibile'la bocciatura della ratifica italiana il direttore ...Sulla riforma del Patto di Stabilità, "in settimana passeremo alla fase successiva, col voto sulla posizione del Parlamento Ue mercoledì". Così il comissario all'Economia dopo l'Eurogruppo. Il contest ...- La morte di Giovanna Pedretti è una tragedia immane. Enorme. Per un semplice motivo: perché per un’idiozia totale, assoluta, infima, minuscola, alla fine ci restano una vita spezzata, una famiglia ...