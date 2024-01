Ucraina | kiev | ' Russia ha perso 370 980 soldati da inizio guerra'

15 gen 08:33 Bild: " Mosca ha piano segreto per attaccare la Nato da luglio" La russi a avrebbe un piano per attaccare il fianco orientale della Nato ... (247.libero)

...27 Parigi e Berlino sosterranno"tutto il tempo necessario" Il nuovo ministro degli Esteri francese e il suo omologo tedesco hanno dichiarato oggi che continueranno a sostenere l'per ...... dal ministero dell'economia riferisce che dal 2022 non ci sono stati controlli per verificare dove si trovano le armi che la Germania, primo fornitore europeo per l', ha fornito a. Le ...Kiev, 15 gen. (Adnkronos) - Gli attacchi russi contro l’Ucraina hanno ferito sette persone nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità regionali di Kherson, Kharkiv e Donetsk. Le forze russe ha ...Per i mercati i soft landing è ancora scenario base ma il 2024 è ricco di insidie Come visto, il 2024 sarà un anno contrassegnato da una tornata elettorale record che potrebbero risultare in un nuovo ...