Tutti i veli del suo corpo che si dispone a giacere

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Questa storia di fratello e sorella (tredicesima puntata). Non siamo mai stati fratello e sorella (che questa sia la diciassettesima puntata cosa mi significa? Non lo so, forse un ambo. Numeri fatali. All’interno della stessa decina l’ambo è frequente più di quanto si creda. Io me lo gioco, voi fate voi). Non ho mai avuto una sorella, lei non ha mai avuto un fratello. Scherzammo un giorno: e allora diventiamolo. E scherzando scherzando lo diventammo. Per scherzo e anche per una certa praticità. Ora, uno crede che scherzare sia solo una cosa scherzosa, è anche una cosa pratica. I romanzi sono un continuo scherzare, mi disse, un divertimento piuttosto leggibile, «e potremmo variare sul tema divertimento per ore, ma lasciamo perdere… se diamo spago all’etimologia hai voglia a entrare in labirinti infiniti, i cui percorsi ci portano, tu sai già dove, dove vogliamo, ecco dove ci portano… ...