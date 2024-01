Tutti gli aiuti e i bonus 2024 | mutui | carta spesa | psicologo | bollette

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Con l’entrata in vigore della Legge di bilancio(L. 30 dicembre 2023 numero 213) si è completato il quadro degli, in vigore quindi quest’anno. In particolare si segnalano le misure su, acquisto di beni di prima necessità e rette degli asili nido, senza dimenticare la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico delle lavoratrici madri.A tutto questo si aggiungono le misure che hanno raccolto il testimone del Reddito e della Pensione di cittadinanza, questi ultimi abrogati a decorrere dal 1° gennaio. Stiamo parlando dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, introdotti dal Decreto Lavoro.Ecco di seguito un’analisi dettagliata dei principali sussidi ed ...