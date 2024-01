Turismo | oltre 100 posti di lavoro nelle strutture del Gruppo Ficcanterri in Toscana

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Se si è in cerca die pronti per un'esperienza lavorativa stimolante nel mondo dell'ospitalità, il 31 gennaio si terranno i Recruiting Days al Park Hotel Marinetta, dove100 posizioni saranno aperte per la stagione 2024. IlIcon Collection, con le sue iconiche, come The Sense Experience Resort

Saranno 10,6 milioni gli italiani in viaggio a Capodanno , oltre un milione in più dello scorso anno: risultato che sarebbe ancor più eccezionale se ... (secoloditalia)

Roma, 15 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Se si è in cerca di lavoro e pronti per un'esperienza lavorativa stimolante nel mondo dell'ospitalità Toscana , ... (liberoquotidiano)

Roma, 15 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Se si è in cerca di lavoro e pronti per un'esperienza lavorativa stimolante nel mondo dell'ospitalità Toscana , ... (iltempo)

Si riaccende la 'Ceccanesità' L'evento, andatoogni più rosea aspettativa, è stato curato dall'assessorato all'Ambiente in collaborazione con l'Ufficioe politiche giovanili. La "...Ile i consumi fuori casa hanno fatto crescere del 17% il canale Food service distribution ... altro pilastro per la crescita, che propone100mila prodotti messi a disposizione da...Se si è in cerca di lavoro e pronti per un'esperienza lavorativa stimolante nel mondo dell'ospitalità toscana, il 31 gennaio si terranno i Recruiting Days al Park Hotel Marinetta, dove oltre 100 posiz ...Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Sono 34 le candidature, 29 le scuole coinvolte, 42 gli Enti IeFP e 20 le fondazioni Its che faranno parte delle filiere formative in ambito tecnologico professionale con ...