Turchia | calciatore israeliano mostra messaggio sulla guerra a Gaza | arrestato

(Di lunedì 15 gennaio 2024) IlSagiv Jehezkel è statoindopo averto unriferito allatra Israele edurante una partita contro il Trabzonspor. Lo riportato i media turchi, citati dal Guardian. Dopo aver segnato un gol nel match, il giocatore ha esposto la scritta «100 giorni. 07/10» su una fasciatura al polso sinistro. Domenica scorsa, il ministro della Giustizia di Ankara aveva annunciato un’indagine nei suoi confronti per «sospetto incitamento all’odio» dopo che che il suo club, l’Antalyaspor, aveva decido di licenziarlo per l’iniziativa. «La procura di Antalya ha aperto un’indagine giudiziaria contro ilSagiv Jehezkel per incitamento pubblico all’odio a ...

