Tumori tra i giovani | ora i dati choc allarmano | scoperte le ragioni

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Negli ultimi 20 anni si è registrato un netto aumento dell’incidenza di alcuni gravitra i. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sul British Medical Journal Il cancro sta colpendo sempre piùnegli Stati Uniti e in tutto il mondo, sconcertando i medici, secondo un recente studio poi pubblicato dal quotidiano statunitense Wall Street Journal. Negli Usa, secondofederali, i tassi di diagnosi sono aumentati nel 2019, sono più che raddoppiati ogni 100mila persone under 50 anni, in crescita del 12,8% rispetto a 95,6/100mila del 2000. Allarmetra gli under 50 – Cityrumors.it – I medici stanno cercando di capire cosa li fa ammalare e come identificare iad alto rischio. Sospettano che i cambiamenti negli stili di vita, con meno attività fisica, ...