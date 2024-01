Trump verso la vittoria in Iowa E scoppia lo scandalo sui procuratori che lo hanno incriminato

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Si terranno nella notte italiana i caucus in, con Donaldche correla pressoché affermazione nelle primarie repubblicane. L’ultimo sondaggio lo accredita come nettamente in vantaggio sugli avversari: l’ex presidente viene dato infatti al 48% dei consensi, con un vantaggio di quasi 30 punti punti sull’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki Haley. Nettamente più staccato il governatore della Florida, Ron DeSantis relegato al terzo posto con appena il 16% delle preferenze.incassa il sostegno di altri due big repubblicani: Rubio e Burgum Nonostante le beghe giudiziarie, il mondo dei repubblicani si stringe ancora di più attorno all’ex presiente che, in queste ore, incassa anche il sostegno del potente senatore repubblicano Marco Rubio. Il senatore di origine cubana ha sottolineato sul social ...

