Trump il razzista assicura che fermerà l' ' invasione' dei migranti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Unche sui migrantj non ha idee lontane rispetto a quelle di Hitler. "Metteremo fine all'" dei. LoDonaldnel corso di un comizio in Iowa alla vigilia dei ...

Un razzista pericoloso Donald Trump ha affrontato in maniera violenta la crisi dei migranti durante un comizio oggi in New Hampshire accusando le ... (247.libero)

Unche sui migrantj non ha idee lontane rispetto a quelle di Hitler. "Metteremo fine all'invasione" dei migranti. Lo assicura Donaldnel corso di un comizio in Iowa alla vigilia dei caucus.E ancora: "Dei èperché il razzismo alla rovescia è razzismo. Puoi dire qualunque cosa sui ... volute da. Ma in molti hanno visto il suo impero social tra i "motori" del successo del ...Un razzista che sui migrantj non ha idee lontane rispetto a quelle di Hitler. «Metteremo fine all'invasione» dei migranti. Lo assicura Donald Trump nel corso di un comizio in Iowa alla vigilia dei cau ...Oggi via alle primarie dei repubblicani. Per il secondo mandato l’ex presidente descrive ai fan misure ancora più estreme del 2016 ...