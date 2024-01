True Detective | Night Country | un ritorno atteso nell’oscurità dell’Alaska

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024) . Il Cult HBO torna con una quarta stagione carica di suspense e mistero A dieci anni dalla sua prima, indimenticabile stagione, la serie crime antologicafa il suocon una nuova e attesissima stagione. Intitolata “,” questa nuova incarnazione promette di immergere gli spettatori in un thriller avvincente e ricco di suspense. La quarta stagione è creata, scritta e diretta da Issa López, un talento poliedrico nel mondo dello spettacolo. Nel cast, spiccano nomi di grande calibro come il premio Oscar Jodie Foster, che fa il suo debutto televisivo come protagonista, e Kali Reis, nota per il suo ruolo in “Catch the Fair One.” Il cast vanta anche la presenza di Fiona Shaw, Christopher Eccleston e John Hawkes, ...