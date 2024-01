True Detective | Night Country su Sky e NOW - Il Ghiaccio Nasconde Segreti Sconvolgenti! ???

Leggi su digital-news

(Di lunedì 15 gennaio 2024) A dieci anni dalla prima, iconica stagione, torna con un nuovo ciclo di episodi la serie crime antologica per eccellenza,. L’attesissima quarta stagione del cult HBO,, andrà dal 15 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con un nuovo episodio a settimana in contemporanea assoluta con la messa in onda americana. II primo dei nuovi sei episodi sarà in onda alle 3.00 della notte fra domenica 14 e lunedì 15 gennaio su Sky Atlantic, per poi essere riproposto in prima serata, dalle 21.15, lunedì sera.La quarta stagione diè creata, scritta e diretta da Issa López e vede nel cast il premio Oscar Jodie Foster, per la prima volta protagonista sul piccolo schermo, e Kali Reis (Catch the ...