True Detective | Night Country | stasera su Sky e Now la serie con Jodie Foster e Kali Reis

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Questa sera su Sky e Now debutta, la quarta stagione della celebrecrime antologica che ha fatto il suo ingresso nel panorama televisivo dieci anni fa.15 gennaio, su Sky e in streaming solo su NOW, alle 21:15, va in onda il primo episodio di, quarta stagione dellaantologica trasmessa per la prima volta dieci anni fa dalla HBO.vestono i panni di Liz Danvers ed Evangeline Navarro, due investigatrici che tentano di risolvere la misteriosa scomparsa di un gruppo di ricercatori nell'Artico....