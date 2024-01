Trovata morta nel Lambro Giovanna Pedretti | la ristoratrice del Lodigiano protagonista del caso della recensione su gay e disabili

È questo quello che sappiamo sulle ultime ore di vita della ristoratrice 59enne ,domenica pomeriggio dopo che il marito si era accorto della sua assenza e in mattinata aveva fatto ...... 59 anni, la titolare della pizzeria "Le Vignole" accusata di aver scritto un falso post su gay e disabili e travolta dalle accuse social che è stataieri nelle acque del Lambro, è ...É diventata un caso la vicenda della 59enne Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, trovata senza vita nel ... "Mi dispiace ...Giovanna Pedretti trovata morta. Titolare di pizzeria, era nota per la recensione su disabili e gay. Padrona della pizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. Il cadavere di ...