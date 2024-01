Trovata morta Giovanna Pedretti | la ristoratrice al centro della polemica per una falsa recensione

(Di lunedì 15 gennaio 2024) È statasenza vita, la titolarepizzeria ‘Le Vignole’ di Sant’Angelo Lodigiano che pochi giorni fa si era fatta conoscere sul web per aver risposto a unaomofoba e abilista che molti avevano giudicato non autentica. Il corpodonna è stato rinvenuto nel fiume Lambro nel pomeriggio di ieri, 14 gennaio 2024: i carabinierizona, allertati dal marito, hanno ritrovato prima la sua auto, una Panda beige, e poi il cadavere. Secondo gli inquirenti, la donna potrebbe essersi tolta la vita per ragioni forse collegate al clamore mediatico generato dalla sua risposta alla, 59 anni, lascia il marito e una figlia. La titolare de ‘Le Vignole’ aveva ...

É diventata un caso la vicenda della 59enne Giovanna Pedretti , la titolare della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi,senza vita nel tardo pomeriggio di domenica, lungo la riva del Lambro. La ristoratrice era diventata virale sui social media in seguito a una recensione omofoba e contro i disabili scritta per ......ieri, respinge c...Lorenzo Biagiarelli è finito nel mirino dei social perché è stato lo chef e influencer a mettere in dubbio per primo la recensione di protesta contro la presenza di gay ...Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli e primo a sollevare dubbi sull’autenticità di quella recensione su gay e disabili, si difende: «Nessun odio, è ricerca della verità» ...