Triplete per Mourinho! Milan-Roma 3-1 | come due anni fa…

Per chi ci crede, questo è il momento giusto. No, non stiamo parlando di Babbo Natale, ma di un qualcosa che però, allo stesso modo, richiede tanta ... (247.libero)

... il suo amorel'Inter, la venerazioneMourinho , anche se dopo l'ultimo match della Roma ... E poi il racconto della notte magica di Madrid , in cui i nerazzurri hanno conquistato ile ...Rossoneri rimontati e battuti a San Siro: una partita chela squadra di mister Pioli, dopo il ... Il 'al contrario ', così come abbiamo titolato noi di Libero. Tra poche ore i rossoneri ...Lo ha sublimato l’azione del vantaggio, firmato dalla riserva per definizione: Adli (42 panchine e sole 7 volte titolare in una stagione e mezza), autore di un doppio slalom alle soglie dell’area ..."Non sono mai andato via dall'Italia, vedo sempre tutte le partite". Così Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter oggi allenatore del Ferencvaros, si presenta ...