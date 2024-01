Treccani | da armocromia a eco - talebano | le parole nuove del 2023

(Di lunedì 15 gennaio 2024) I neologismi delEntra a far parte del nuovo libro dellail termine '', portato in auge dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein , quando dichiarò di avere una ...

I neologismi del 2023 Entra a far parte del nuovo libro dellail termine '', portato in auge dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein , quando dichiarò di avere una consulente di immagine. Quest'ultima è una figura che consiglia ...... scelti dall' Osservatorio della Lingua Italiana , nel Libro dell'anno, appena pubblicato. ... C'è anche- portata in auge dalla segretaria del Pd Elly Schlein , o anche eco - ...Il momento decisivo sarà SuperTuesday quando 15 Stati voteranno contemporaneamente per eleggere 865 delegati, un terzo del totale ...L’Istituto: «Urgenza di porre attenzione al fenomeno della violenza di genere». Nel «Libro dell’Anno 2023» una vasta selezione di neologismi. Molti dalla politica e dalla tecnologia. L’istituto ...