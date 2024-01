Transizione energetica | ecco i 5 trend da seguire nel 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’analisi dell’italiana Termo restituisce un quadro chiaro e completo del settore Con il nuovo anno appena iniziato e in un contesto economico e politico complesso, le dinamiche che regolano la riqualificazionecambiano costantemente e in maniera imprevedibile. Per questo, Termo, azienda italiana attiva nel settore della, ha identificato i 5che

Per questo, Termo, azienda italiana attiva nel settore della, ha identificato i 5 trend che caratterizzeranno il settore nel 2024 : mercato in ri(e)voluzione; le banche al ...Un 2023 da record per Coesa , azienda torinese specializzata in progetti diper imprese, pubblica amministrazione e famiglie, che chiude l'anno con il miglior fatturato della sua storia: 32 milioni di euro (+30%). L'ESCo (Energy Service Company) ha ...(FERPRESS) – Roma, 15 GEN – Electra, l’azienda europea specializzata nella ricarica ultraveloce per i veicoli elettrici, annuncia un round di 304 milioni di euro, interamente in equity, una cifra reco ...Coesa, azienda torinese specializzata in progetti di transizione energetica per imprese, pubblica amministrazione e famiglie, chiude il 2023 con il miglior fatturato della sua storia. pari a32 milioni ...