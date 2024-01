Tragedia sul Sirente | Escursionista Perde la Vita Travolto da una Valanga

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L'Aquila - Intorno alle 16:00, unaha causato la morte di undi 45 anni sul Monte. La chiamata di soccorso è giunta dai compagni di escursione della vittima presso la centrale operativa 118 a L'Aquila, che ha prontamente inviato sul luogo un elisoccorso. Nonostante gli sforzi del tecnico del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) a bordo, che ha individuato rapidamente l'sepolto al momento dell'atterraggio, le condizioni della vittima sono apparse critiche fin dall'inizio. Il medico a bordo dell'elicottero, giunto successivamente sul luogo, ha potuto solo constatare il decesso. Sono attualmente in corso le operazioni di recupero del corpo dell'e dei suoi compagni di escursione via terra, con il coinvolgimento degli esperti del ...

La triste storia della ristoratrice è iniziata come un "semplice" caso mediatico e si è conclusa incon un presunto suicidio. Gli interrogativi sono numerosi e rimangono tuttitavolo. ...Si tratta della ristoratrice finita in un caso mediatico per una recensionesuo locale, la ... pur pensandola come lei, lamenta l'assenza di empatia nei confronti di una persona e di una...Nel tardo pomeriggio di sabato, 13 gennaio, sulle strade delle Giudicarie in Trentino si è consumato un dramma: una donna di 73 anni è stata investita e uccisa da un mezzo dei Vigili del fuoco mentre ...All’Aquila oggi è un giorno di dolore per la morte di Luca Nunzi, l’uomo di 45 anni travolto ieri pomeriggio da una slavina sul Sirente ...