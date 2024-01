Tragedia nel motociclismo | Carles Falcon non ce l’ha fatta – FOTO

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Troppo gravi le ferite riportate dal pilota spagnolo, è arrivato il triste comunicato da parte del suo team: “Se n’è andato correndo il suo sogno, era una persona sorridente e attiva. Era felice sulla sua moto” Una caduta mortale.non ce, ha perso la vita per l’incidente avvenuto nella seconda tappa della Dakar 2024. La triste conferma è arrivata dal suo team, il TwinTrail Racing, che ha emesso il comunicato relativo al decesso del motociclista spagnolo, scomparso all’età di 45 anni la notte del 15 gennaio.ha perso la vita a 45 anni a causa di un incidente avvenuto durante la seconda tappa della Dakar 2024. Il suo team ha emesso il triste comunicato (Instagram) – Notizie.comTroppo gravi le ferite riportate alla guida di una KTM 450 Rally Replica. ...

AGI - Una voragine che si apre nel pavimento e inghiotte diverse persone. E' di decine di feriti , di cui 5 gravi (ma non in pericolo di vita), il ... (agi)

Chieti - Una scoperta drammatica ha colpito Via Cardone , dove il corpo senza vita di Rino Di Marco , 52 Anni , è stato rinvenuto nel suo Letto . ... (abruzzo24ore.tv)

È stato trovato sui binari un bambino di 9 anni che sarebbe stato travolto da un treno a Borgo Revel, una frazione di Verolengo in provincia di ... (open.online)

Il bimbo morto era di origini moldave e si era allontanato dalla comunità Mafaldapomeriggio. Laè avvenuta poco prima delle 9 al binario 2 della stazione di Chivasso. Ad otto giorni dalla caduta durante la seconda tappa della Dakar 2024, il motociclista catalano Carles Falcon ha smesso di vivere e lo storico rally-raid, giunto alla 46ma edizione, piange un'altra ... Tragedia questo pomeriggio, 15 gennaio, a Verolengo (Torino) dove un treno ha investito e ucciso un bambino di 9 anni.