Tragedia Dakar | morto Carles Falcon dopo una caduta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ennesimaalla, pilota catalano di 45 anni, non ce l'ha fatta ed èin ospedale. Lo spagnolo era rimasto vittima di un incidente mentre gareggiava nella 2ª tappa ...

Ennesimaalla. Carles Falcon , pilota catalano di 45 anni, non ce l'ha fatta ed è morto in ospedale. Lo spagnolo era rimasto vittima di un incidente mentre gareggiava nella 2ª tappa della ...alla Parigi -. Il 45enne motociclista spagnolo Carles Falcon è morto a una settimana dall'incidente che lo ha visto coinvolto nei chilometri finali della seconda tappa e nel quale ha ...L'incidente nei chilometri finali della seconda tappa, oggi il decesso del motociclista spagnolo 45enne per i danni riportati ...Dramma alla Dakar, che si tinge ancora una volta a lutto. Nelle notte del 15 gennaio è morto Carles Falcòn, motociclista spagnolo di 45 anni, a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente avvenu ...