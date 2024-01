Tragedia alla Parigi-Dakar | Carles Falcon muore a una settimana dall’incidente

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) –. Il 45enne motociclista spagnoloè morto a unache lo ha visto coinvolto nei chilometri finali della seconda tappa e nel quale ha riportato un’edema cerebrale a causa della frattura della vertebra C2, oltre a quella di cinque costole, del polso sinistro e della clavicola. A dare il triste annuncio il suo team, il TwinTrail Racing Team, in una nota. “Lunedì 15 gennaio,ci ha lasciato. L’equipe medica ha confermato che i danni neurologici causati dall’arresto cardiorespiratorio al momento dell’incidente sono irreversibili.era una persona sorridente, sempre attiva, che amava con passione tutto ciò che faceva, soprattutto le ...

