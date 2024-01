Tragedia a Civitavecchia | precipita dall’ottavo piano | muore 60enne

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gennaio 2023 – Unasi è consumata aintorno alle 10: 30 di oggi: l’equipaggio della 17/A dei vigili del fuoco, insieme all’autoscala AS/17, si è portato in via Frezza, dove unata dalla finestra del suo appartamento, posto all’ottavodello stabile. La caduta è stata fatale per la donna, che ha perso la vita. I pompieri giunti sul posto hanno aperto la porta dell’appartamento dell’appartamento per favorire l’ingresso agli uomini della Polizia, in modo da poter effettuare i rilievi del caso. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...