Traffico Roma del 15-01-2024 ore 16 | 30

(Di lunedì 15 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente in via del Foro Italico all’altezza di via dei Campi Sportivi in direzione di San Giovanni Ci sono code a Settecamini incidenterallentato in via di Casal Bianco nei pressi di via rubellia sul ponte Garibaldi per lavori ai binari del tram è chiusa la carreggiata in direzione di ripercussioni per ilsu Lungotevere de’ Cenci e per i lavori in corso la linea tram 8 è sostituita da Busto a lungo l’intero percorso lavori alla sede tranviaria anche in via Prenestina in via Bresadola fino al 26 gennaio le linee tram 5 14:19 terminano il servizio Largo Preneste da dove partono le navette bus dirette in Piazza dei Gerani e in Viale Togliatti inoltre il 514 tra termini e largo Preneste viaggiano sull’unità linea 514 In ...