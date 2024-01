Traffico Roma del 15-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) LuceverdeBentornati all’ascolto sulla carreggiata esterna del raccordo a causa di un incidente ora risolto Ci sono code a tratti tra Laurentina e la Tuscolana sempre in esterna per un veicolo fermo dallaFiumicino El Ostiense in carreggiata interna rallentamenti tra la Nomentana e la Prenestina ci spostiamo in tangenziale quirallentato in direzione San Giovanni tra Corso Francia e la Salaria sul ponte Garibaldi chiusa per lavori la carreggiata in direzione di Trastevere ripercussioni per ilsu Lungotevere de’ Cenci e per i lavori in corso la linea tram 8 è interamente sostituita da bus Sono in corso lavori al manto stradale della sede tranviaria di via Prenestina e di via Bresadola fino al 26 gennaio le linee tram 5 14:19 terminano il servizio a Largo Preneste da dove partono le navette bus ...