Traffico Roma del 15-01-2024 ore 14 | 30

(Di lunedì 15 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lavori in corso in via Bresadola il contratto della Prenestina tra Largo Telese via Olevanono le linee 5 14:19 limitano al servizio al largo Preneste bus navetta sino a Centocelle Inoltre per le linee 514 linea tranviaria unica tra Largo Preneste e la stazione Termini il cantiere quindi le modifiche sono in programma fino al 26 gennaio e da oggi a domenica è chiusa la corsia di Ponte Garibaldi in direzione di Viale Trastevere per i lavori di manutenzione dei binari del tram 8 le navette bus in servizio sulla 8 Verso il Casaletto percorrono via del Foro olitorio e Lungotevere e fino a Ponte Mazzini oltrepassato il ponte percorrono poi Lungotevere della Farnesina tornare su Viale Trastevere e riprendere il viaggio verso il Casaletto stesso percorso per la linea ...