Traffico Roma del 15-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati al momento abbiamo avuto in coda sulla carreggiata interna del raccordo anulare a seguito di un incidente avvenuto all’altezza della Rustica code.asp dallo svincolo della centrale del latte ma ci sono code anche in carreggiata esterna per lavori tra laFiumicino e la via del mare sul tratto Urbano della A24 al seguito dell’incidente avvenuto sul raccordo e le conseguenti code si hanno difficoltà ad entrare sulla carreggiata interna e di conseguenza si stanno formando code a partire da Tor Cervara in centro per la sul ponte Garibaldi è stata chiusa alla corsia direzione Trastevere mentre sul resto della Capitale non si rilevano al momento particolari difficoltà dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo peschi è tutto Grazie per ...