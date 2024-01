Traffico Roma del 15-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità auto in coda sulla via Flaminia in uscita aper una riduzione di carreggiata all’altezza di via di Grottarossa si sta lavorando per il ripristino di un guard rail danneggiato dall incidente avvenuto questa mattina presto della Capitale non si rilevano difficoltà mi ricordo che per i lavori di rifacimento della sede tranviaria di via Giacomo Bresadola e di via Prenestina tra Largo Telese via Olevanono da oggi è fino al 26 gennaio il percorso delle linee tram e cinque 14:19 Sara limitato al largo Preneste da dove poi partiranno le buste sostitutive Inoltre la linea del tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso per i lavori sui binari all’altezza di Ponte Garibaldi sostituita anche la linea del tram 3 tra Porta Maggiore e la stazione ...