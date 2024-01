Traffico Roma del 15-01-2024 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Luceverdema entro 20 da Massimo Vischi Buongiorno ancora Code in tangenziale direzione stadio 3 ^ Nomentana e Corso di Francia in entrata aabbiamo il CUD risultante Urbano della A24 da Tor Cervara fino alla tangenziale ma anche in direzione opposta verso il raccordo Ci sono code a partire dallo svincolo di Tor Cervara rallentamenti e Code in direzione del centro città poi sullaFiumicino tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana ed ancora sulla Pontina tra Aprilia e Pomezia sulla via Flaminia da Saxa Rubra sulla Salaria da Villa Spada sul Raccordo Anulare troviamo coda in carreggiata interna tra la Cassia bis e la Salaria tra la Bufalotta La Tiburtina è tra la Casilina e l’abbia mentre in carreggiata per ne troviamo da letto niente che ho detto allaFiumicino e la via del mare e poi a ...