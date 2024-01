Traffico Roma del 15-01-2024 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità piazzale Flaminio ile concessionato a partire da Porta Pia possibili disagi per lavori di rifacimento della sede tranviaria di via Giacomo Bresadola e di via Prenestina Largo Telese e via Olevano notte tanto da oggi fino al 26 gennaio il percorso delle linee tram 5 14:19 Sara limitato al largo Preneste da dove partiranno le navette bus 5 19:14 il dramma 512 da Largo Preneste e termini via Gerano con la linea unica 514 ricordiamo che la linea del tram 28 è sostituita da bus sull’intero percorso per lavori sui binari all’altezza di Ponte Garibaldi sostituita con busta anche la linea del tram 33 a Porta Maggiore e la stazione Trastevere possibili disagi per chi viaggia in treno sulla linea fl4Velletri tra Cecchina Pavona per il ...