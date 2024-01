Traffico Roma del 15-01-2024 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto per incidente abbiamo Code in tangenziale direzione Stadio Olimpico tra la Tiburtina e viale della Moschea lunghe Code in entrata asul Urbano della A24 da Settecamini fino alla tangenziale rallentamenti e code perin entrata in città anche sulla-fiumicino tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana è ancora sulla Pontina da Tor de’ Cenci sulla Flaminia da Labaro e sulla via Salaria da Villa Spada difficoltà di mettersi sul Raccordo Anulare invece perché arriva dalla diramazione disud e il raccordo anulare troviamo code all’altezza della Bufalotta lettera la Casilina e l’abbia in carreggiata interna mentre sulla carreggiata esterna troviamo rallentamenti e code tra la Casilina Tiburtina e tra la Boccea e la Pisana bene da ...