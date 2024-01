Traffico Roma del 15-01-2024 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati particolarmente trafficate in queste ore La Flaminia la cassiera Saveria con rallentamenti e code all’interno del raccordo anulare cosa sul tetto Urbano della A24 Qui si sta in coda dal raccordo alle tangenziali Anche a causa di un incidente in tangenziale troviamo crudi da via dei Monti Tiburtini fino alla Farnesina direzione Stadio Olimpico difficoltà di mettersi sul raccordo invece perché arriva della diramazione diSud sul Raccordo Anulare abbiamo co dei tre Casilina e a carreggiate interna Per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori sulla sede tranviaria di via Bresadola e di via Prenestina nel Trento compreso tra Largo Telese e via Olevanonuda questa mattina e fino al 26 gennaio le linee tram 5 14:19 limiteranno il servizio al largo Preneste da qui in poi partiranno le ...