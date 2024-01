Tra Monia e Varrese è finita ancor prima di iniziare! Lei chiude | “Io e te non possiamo avere una relazione”

Chi vuoi salvareBeatrice Luzzi, Federico,, Anita, Sergio, Stefano, Paolo e Rosanna Fratello Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata in onda lunedì 15 gennaio ...In questi ultimi giorni c'era stato un riavvicinamentoe Massimiliano , ma a quanto pare è stato solamente un fuoco di paglia, visto che la ragazza siciliana ha voluto chiudere ogni discorso. Da come si vede nel video sottostante Letizia è ...Alcune frizioni tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera dopo che i due si erano avvicinati parecchio nelle ultime settimane.Saranno Maria De Filippi e Fazio Fazio a condurre, eccezionalmente insieme, lo speciale Mediaset dedicato a Maurizio Costanzo, a un anno dalla sua scomparsa. Lo speciale sarà in ...