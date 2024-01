Tra cavalli di battaglia e nuove gag | il mattatore romano ripercorre i trent' anni della sua carriera Dagli esordi come barzellettiere a La sai l' ultima? nei primi anni Novanta fino a film | fiction e partecipazioni a programmi tv importanti

Fiumicino , animali tenuti in discarica in condizioni disumane. LNDC Animal Protection denuncia . Botti di Capodanno a Roma, Oipa: “A rischio gli ... (ilcorrieredellacitta)

I cavalli usati per trainare gli sciatori vanno fuori controllo e per pochi, ma interminabili secondi, si scatena il panico sulla pista ... (ilgiornaleditalia)

Val Badia - cavalli usati per trainare gli sciatori vanno fuori controllo : paura sulla pista – Video

Per il diletto degli sciatori, in Val Badia i cavalli vengono usati per trainare le slitte. Lo scorso due gennaio, come si vede nel Video pubblicato ... (ilfattoquotidiano)