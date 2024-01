Tornano su RaiPlay le #Confessioni di Mare Fuori

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Maria Esposito -In attesa del debutto della quarta stagione, disponibile sudal 1° febbraio e in onda su Rai2 da mercoledì 14 febbraio 2024,le confessioni di. Da oggi, in esclusiva streaming, sono infatti disponibili i nuovi trenta episodi che compongono la ’seconda stagione’ dello ’spin off’ della fortunata serie Rai, nella quale i giovani attori, attraverso l’artificio di un linguaggio documentaristico, si raccontano davanti alle telecamere, confessando le emozioni dei personaggi che interpretano e parlando degli eventi della fiction, ambientanti nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, come se fossero realmente accaduti. I trenta episodi sono suddivisi in sei piccole storie, che si concentrano su ...

