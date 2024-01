Torna il Vera Pizza Day | la maratona di 24 ore in giro per il mondo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Parte il countdown per la quarta edizione delDay, l’evento che attraversa tutti i continenti per celebrare il prodotto bandiera del Bel Paese. Primo appuntamento del calendario AVPN per un 2024 che vedrà l’associazione celebrare 40 anni di storia attraverso un ricco calendario di iniziative in Italia e all’estero. Una partenza in grande stile, quindi, con un evento che nelle passate edizioni è stato capace di calamitare l’attenzione di milioni di appassionati sparsi in ogni angolo del. C’è quindi grande attesa per la tradizionale accensione del fuoco di sant’Antuono, realizzata alle ore 0.00 di mercoledì 17 gennaio presso la sede AVPN di Capodimonte, dal segretario generale Paolo Surace che darà il via alDay 2024 per un viaggio unico alla scoperta dei tanti volti della ...