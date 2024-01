Torino | un bambino di 9 anni è stato travolto e ucciso da un treno a Borgo Revel

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Undi noveè morto dopo essereda unin località, una frazione di Verolengo, in provincia di. Ad accorgersi del corpo sui binari, nella serata di oggi, 15 gennaio, èil macchinista di unregionale, sulla linea Chivasso-Alessandria. Si pensa quindi che la piccola vittima potrebbe essere stata investita da un convoglio transitato in precedenza sulla linea. Stando a quanto si apprende, il bimbo sarebbe di nazionalità moldava e sarebbe scappato da una comunità che nel pomeriggio aveva dato l'allarme per le ricerche. La polizia ferroviaria sta effettuando gli accertamenti necessari a chiarire quanto è accaduto. La circolazione sulla linea è stata intanto ...

