Torino | Radonjic tiene in ostaggio i granata | mercato bloccato

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Calcio, le mani legate dei dirigentia causa di: vuole solo il Monza, ma l’offerta giusta non arriva Il calciodelè legato alla partenza di Nemanjae per questo motivo Tuttosport titola nell’edizione odierna che isono “ostaggi” del calciatore serbo, l’unico calciatore che al momento hain uscita e che la società non considera incedibile, a differenza di profili come quello di Buongiorno, corteggiato dalle big, ma incedibile per Cairo e Juric. Il motivo è legato alla volontà del calciatore di trasferirsi al Monza e, con quanto guadagnato, Vagnati può andare dal Verona per portare inJosh Doig, richiesto dal tecnico ...

Vagnati allarga le braccia: Cairo ha fatto ripetutamente notare al suo dt e all'allenatore come la chiusura in rosso del mercato estivo obblighi ila giocarsi questa sessione di gennaio con la ...... c'è abbondanza, ma sa anche che da qui al 31 gennaio qualcuno può cambiare aria -, Seck, ... Sullo sfondo rimane Praet, in panchina nel Leicester e pronto a salire su un aereo peralla ...Al momento il serbo è l’unico che può portare risorse. Il Genoa su Pietro ma Vagnati non vuole cederlo, tantomeno in prestito ...Al momento il serbo è l’unico che può portare risorse. Il Genoa su Pietro ma Vagnati non vuole cederlo, tantomeno in prestito ...