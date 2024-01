Torino | l’uomo che salvato il neonato nel cassonetto | “Se fosse stato possibile lo avrei tenuto con me”

Leggi su tpi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Sono uscito per aiutare mio fratello ad aprire il portone e ho sentito un lamento”. È il racconto del giovane che ieri ha trovato unin un bidone dell’immondizia a Villanova Canavese, nel torinese. Il piccolo, trovato dentro un sacchetto di plastica con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati, ha superato senza complicazioni la notte all’ospedale di Ciriè, dove i medici lo hanno chiamato Lorenzo. “Ero talmente spaventato che non sapevo cosa fare”, ha detto al Corriere della Sera il 15enne che lo ha ritrovato, figlio di Paolo, un escavatorista di 49 anni. “Ho chiamato mio padre e per fortuna ho capito che il bambino stava bene. Mia mamma lo ha avvolto in una coperta e poi non ricordo più nulla”, ha aggiunto. “Selocon me e se me ne ...