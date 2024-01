Torino | Circoscrizione 8 | consigliera Claudia Amadeo aderisce al gruppo della Lega

(Di lunedì 15 gennaio 2024)nellalistaBellissima, ha aderito alla. Nella seduta del Consiglio di lunedì 15 gennaio ha formalizzato il passaggio alconsiliareSalvini Premier, composto da Stefano Delpero (capo) e Gerardo Mancuso, che passa così a tre consiglieri. “Benvenuta in- hanno dichiarato i segretari provinciale e cittadinoElena Maccanti e Fabio Tassone - siamo orgogliosi di questo nuovo ingresso, risultato di una politica fatta sul territorio e per il territorio che caratterizza i nostri eletti e che continua a far crescere la ...

Cambio di casacca in Circoscrizione 8. Claudia Amadeo di Torino Bellissima passa alla Lega con Stefano Delpero e Gerardo Mancuso. Nelle elezioni del 2021, Amadeo era entrata in Consiglio di circoscriz ...