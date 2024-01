Torino | bambino di 9 anni travolto e ucciso da un treno

Un bambino di nove anni è morto dopo essere stato travolto da un treno in località Borgo Revel , una frazione di Verolengo, in provincia di Torino . Ad ... (tg24.sky)

Undi nove anni è morto dopo essere stato travolto da un treno in località Borgo Revel, una frazione di Verolengo, in provincia di. Ad accorgersi del corpo sui binari, nella serata di oggi,...... una frazione di Verolengo in provincia di. Il corpo è stato scoperto da un macchinista di un treno regionale sula linea Chivasso - Alessandria. Ilsarebbe stato investito e ucciso da ...Un bambino di 9 anni è morto travolto da un treno a Borgo Revel, una frazione di Verolengo, in provincia di Torino. Il suo corpo è stato visto, nella serata, sui binari dal ...Il bambino è stato trovato lungo la linea ferroviaria Chivasso-Alessandria, a Borgo Revel. L’allarme è stato dato dal macchinista di un treno regionale. Il bimbo si era allontanato da una comunità ...