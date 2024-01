Torino | bambino di 9 anni investito e ucciso da un treno 

Un bambino di nove anni è morto dopo essere stato travolto da un treno in località Borgo Revel , una frazione di Verolengo, in provincia di Torino . Ad ... (tg24.sky)

Undi 9 anni è morto travolto da un treno a Borgo Revel , una frazione di Verolengo , in provincia di. Il ritrovamento Il suo corpo è stato visto, nella serata, sui binari dal macchinista ...Il piccolo aveva solo nove anni E' stato ritrovato senza vita undi 9 anni di origine moldava che si era allontanato da una comunità del torinese. Per cause ancora in corso di accertamento, il piccolo è stato trovato nei pressi della stazione ferroviaria di ...Un bimbo di 9 anni, scappato da una comunità per minori, è stato travolto e ucciso da un treno a Borgo Revel, frazione di Verolengo ...Un bambino di 9 anni, che secondo i primi accertamenti era scappato da una comunità di frazione Borgo Revel di Verolengo, nel Torinese, è stato travolto e ...