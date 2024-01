Tom Holland su Spider-Man | Zendaya e quella battuta che nessuno capisce

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tomha aperto il suo cuore su un piccolo particolare della sua vita con, con la quale fa coppia fissa dal 2021: i due si sono conosciuti sul set di-Man: Homecoming e ogni tanto lo riguardano assieme. Intervistato sul red carpet dei Critics Choice Awards, che si sono celebrati ieri a Los Angeles, l’attore inglese ha detto: “Ogni tanto io eguardiamo-Man 1, giusto per ricordarci di come eravamo quando giravamo quei film. Li amo tutti e amo quei momenti densi di significato. Forse è per questo che non li vedo spesso, sono troppo speciali. Penso sia un lusso, un privilegio avere la possibilità di sedersi e rivivere la propria giovinezza“. Dunque, anche senon ha partecipato alla cerimonia, non ci sarebbe alcuna rottura con lei. Da qualche ...